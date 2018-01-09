Старейшее антикафе Петербурга «Циферблат» переезжает с Невского

Старейшее свободное пространство «Циферблат» на Невском, 81 закрывается и переезжает в новое культурное пространство «Дом Культуры», расположенное у станции метро «Кировский завод». Свое решение администрация антикафе аргументирует желанием развивать периферийные районы.

Как пишет администрация группы «Циферблата» в ВК, в новом месте у заведения появится своя большая сцена для концертов, больше мест для посетителей, новая кухня с длинным обеденным столом и 8 огромных окон с видом на парк и город. В новом месте будут проводить концерты, маркеты, ужины и завтраки, лекции и мастер-классы, спектакли и выставки. В целом мероприятий должно быть больше, так как в предыдущем здании на Невском проспекте для них не хватало места.

Свои двери обновленный «Циферблат» откроет 12 января по адресу проспект Стачек, 72.