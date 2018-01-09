В Петербурге досрочно закрыли парк ледовых скульптур из-за обмана организаторов

9 января организаторы выставки ледовых скульптур «Ледяная сказка», которая расположена у «Московской» объявили о закрытии экспозиции. Первоначально выставка должна была работать до 26 февраля бесплатно для всех желающих.

Позже выяснилось, что организаторы начали брать с посетителей деньги за вход — 300 рублей за взрослых и 200 рублей за детей. Чиновники администрации Московского района потребовали вернуть деньги за билеты, а 27 и 28 декабря выставку закрыли по техническим причинам. Издание «Комсомольская правда» пишет, что от организаторов потребовали убрать скульптуры с площади.