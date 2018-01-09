Петербуржцы смогут сдать новогодние елки на переработку

20 января в Петербурге пройдет ежегодная акция «Елки, палки, пять бизонов» по сбору и переработке новогодних елок. Активисты экологического движения «Мусора.Больше.Нет» будут принимать елки, пихты и сосны в любом состоянии, в том числе сухие и распиленные деревья. 

Собранные деревья станут кормом и подстилкой для животных, среди которых медведи из центра помощи диким животным «Велес», а также обитатели конюшен и приютов для животных — рыси, лисы, песцы, пони и другие. Хвойные также станут удобрением для других растений. 

Акция пройдет с 12:00 до 14:00. Адреса точек приема появятся после 10 января в группе ВК.


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