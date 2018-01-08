Метель в Петербурге: пользователи инстаграма делятся красотой
В ночь с 7 на 8 января в Петербург пришла настоящая зима со снегом и метелью. Жители города запечатлели рождественское чудо в своих инстаграм-аккаунтах, а мы сделали для вас подборку:
Восьмое января можно объявить первым днем настоящей зимы в Санкт-Петербурге. Возвращаясь со съемки фестиваля огня попал под сильный снег и ветер. Нормальные люди обычно спешат домой пить горячие чаи с коньяками и кино смотреть, а фотографы хватают камеры и идут ловить красоту стихии. Впрочем, я от дома далеко уходить не стал, благо Старая Коломна сама по себе прекрасна. Час с небольшим поисков композиции принес плоды, которые и показать не стыдно. С новым годом! #спб #пурга #метель #санктпетербург #репортажнаясъемка #репортаж #снег #погода #питер #shesheru #spb #reportage #snow #blizzard #weather #russia #saintpetersburg #reportage
Едем домой. Метёт нереально. Вы думаете фото и видео сделаны с боковых окон? Нет, это лобовое стекло и именно так видна нам дорога. То есть, не видна именно так. По трассе едем 40 км / ч. Сын на тренировку не успеет, но это не страшно. А вот ехать так, мягко говоря, некомфортно... хотя если представить , что ты в Рождественской сказке - то уже и не так страшно ... #берегитесебяиблизких #нелихачьтенадорогах #метель #утро8января2018 #дорогавпитер
Последнее, что я сфотографировала за сегодня. Не смогла выбрать одно фото из четырех, поскольку уж больно интересные узоры «нарисовал» снегопад. Сейчас в Санкт-Петербурге настоящее рождество - заметает ❄️❄️❄️После такой прогулки остается только жрать конфеты с алкоголем 😂#питер #спб #санктпетербург #россия #исаакиевскийсобор #елка #метель #снегопад #новыйгод #рождество #красиво #красота #интересное #путешествие #зима #russia #piter #spb #stpetersburg #winter #snow #christmas #christmastree #cathedral #beauty #beautiful #interesting #travel #followme #like
Ну наконец-то январь на зиму стал похож! 😅🌨☃️ Вся лента «в снегу» сейчас) 🌬❄️ Главное теперь чтоб до завтра не растаял! 😬 А-то скоро вроде как крещенские морозы намечаются! Сугробы для антуража не помешают 🙃 . А пока радости полные штаны!)) 😄☺️ • • • • • #снежок#зимазима#впитере#дождались#дурачимся#наночьглядя#веселимся#замело#метель#сугробы#наконецто#моймир#коллаж#радости#вечерняяпрогулка#мойгород#питертакойпитер#девушкитакиедевушки#всехорошо#погодасупер#зима2018#
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