Метро Петербурга просит жителей города заранее купить жетоны

Петербуржцев просят заранее купить проездные билеты и жетоны после новогодних праздников. После каникул значительно увеличится количество пассажиров на станциях в утренние часы, напоминают в пресс-службе подземки.

«Во избежание неудобств и очередей в кассы метро просим заранее приобретать или пополнять проездные билеты на основе БСК. Также напоминаем, что в вестибюлях станций установлены автоматы по продаже и пополнению проездных билетов на основе БСК и автоматы по продаже жетонов», - отмечается в сообщении.

В конце прошлого года метрополитен предупредил петербуржцев об изменении цен на некоторые проездные. Так, льготный проездной подорожал до 576 рублей. Единый билет на 90 минут подешевел до 65 рублей. Стоимость жетонов этой зимой не изменилась и составляет 45 рублей.

По материалам «ДП»