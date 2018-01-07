Петербургу угрожает подтопление

В связи с угрозой подъема уровня воды до опасных значений в Петербурге закрывают затворы дамбы. Решение приняла Дирекция комплекса защитных сооружений совместно с городским управлением МЧС.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, затворы судопропускных и водопропускных сооружений закроют с полудня 7 января. В дирекции добавили, что движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Таким образом в городе снимается угроза возможного подтопления и минимизируются последствия повышения уровня воды в Неве и других реках. Далее будут действовать в зависимости от погодных условий.

По данным синоптиков, в воскресенье в Северной столице подует сильный западный и северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до минус 4 градусов. На дорогах сильная гололедица.

Источник: «Фонтанка.ru»