В Петербурге на сайте бесплатных объявлений продают витражи из училища при Анненкирхе

В Петербурге на сайте бесплатных объявлений выставлены на продажу старинные витражи, которые предположительно стояли в окнах училища при лютеранской церкви Святой Анны на Кирочной улице. Сейчас в здании находится президентский физико-математический лицей № 239.

Автор объявления предлагает антиквариат за 100 тысяч рублей, но при этом готов на «небольшой торг». Размер одного витража составляет 950 х 585 мм. В описании говорится, что изделие выполнено в «классической витражной технике со свинцовой протяжкой», «уникальные цветные стекла» меняют цвет в зависимости от освещенности, роспись выполнена золотом. «По словам опытных мастеров-витражистов, ни одна современная витражная мастерская не сможет сейчас создать подобный витраж по некоторым техническим причинам», – рекламирует товар автор объявления.

Продавцы утверждают, что витражи списал петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Слова готовы подтвердить актом о списании стекол, который якобы есть у них в наличии.

В пресс-службе КГИОП затруднились идентифицировать витражи и их принадлежность к училищу при Аннекирхе, а также подтвердить факт их списания. В КГИОП сослались на отсутствие доступа к базам данных, который появится 9 января.

Однако ранее подобное объявление уже появлялось на том же сайте осенью 2017 года. Тогда участники форума www.citywalls.ru и узнали в них витражи училища при Аннекирхе. Продавец просил за витражи 180 тыс. рублей.

Источник: «Фонтанка.ru»