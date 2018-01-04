В Петербург придут рождественские морозы и гололедица

На смену аномально теплой новогодней погоде и отсутствию снег синоптики обещают в Петербурге резкие заморозки до - 9 градусов и гололедицу.

Как сообщает петербургский гидрометцентр, уже 6 января ветер усилится до 6-13 м/с, температура днём будет колебаться между -1...+3 градусов. Похожая погода будет и днём в Рождество. Но уже ночью температура начнёт опускаться и может достигнуть отметки в -9 градусов.

Напомним, что Новый, 2018-й, год начался в Петербурге с температурного рекорда. Устойчивый плюс, характерный скорее для середины весны, по прогнозам, должен был сохраниться в городе до конца праздничной недели. Но, что-то пошло не так.

Источник: «Фонтанка.ру»