Горожане увидят Суперлуние и сильный звездопад

В ночь на 2 января жители Земли — по крайней мере, те из них, над кем небо не затянуто облаками, — смогут наблюдать Суперлуние. Это астрономическое явление, которое выражается в совпадении полнолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли, что позволяет разглядеть Луну поближе и сделать красивые фотоснимки.

Напомним, последние Суперлуние 2017 года прошло в ночь с 3 на 4 декабря — вот тут мы собрали самые красивые фотографии этого явления.