Новогоднюю ночь петербуржцы встретят под мокрым снегом

В новогоднюю ночь в Петербурге выпадет мокрый снег. По сообщениям Северо-Западного Гидрометцентра, в первый месяц 2018 года температура воздуха в городе будет аномально теплой.

Как сообщает 29 декабря Северо-Западный Гидрометцентр, днём 1 января в Северной столице прогнозируется плюсовая температура воздуха +1...+3 градуса, ночью возможны небольшие заморозки.

Аномально теплая погода установится на Северо-Западе повсеместно, а среднемесячная температура воздуха прогнозируется на один градус выше многолетних значений.