Росприроднадзор объяснил синий снег на Петроградской стороне
Росприроднадзор провел анализ проб синего снега, о котором рассказали жители Петроградской стороны 26 декабря. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства, в исследовании использовались водоросли Хлорелла и бактериальная система «Эколюм».
Исследование проб снега показало, что содержащийся в нем краситель синего цвета не является токсичным, соответственно он не несет никакой угрозы для окружающей среды. Специалисты также пришли к выводу, что вещество, которое вызвало посинение снега, относится к группе к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.
В ведомстве считают, что возможной причиной окрашивания снега на Аптекарском, 26 могли стать работы по демонтажу одного из зданий на Петроградской стороне. На его стене были найдены следы краски.
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