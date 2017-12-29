Росприроднадзор объяснил синий снег на Петроградской стороне

Росприроднадзор провел анализ проб синего снега, о котором рассказали жители Петроградской стороны 26 декабря. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства, в исследовании использовались водоросли Хлорелла и бактериальная система «Эколюм».

Исследование проб снега показало, что содержащийся в нем краситель синего цвета не является токсичным, соответственно он не несет никакой угрозы для окружающей среды. Специалисты также пришли к выводу, что вещество, которое вызвало посинение снега, относится к группе к ультрамариновому пигменту, который используется для изготовления красок.

В ведомстве считают, что возможной причиной окрашивания снега на Аптекарском, 26 могли стать работы по демонтажу одного из зданий на Петроградской стороне. На его стене были найдены следы краски.