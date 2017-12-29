Каким будет 2018 год в Петербурге

Новые парки

В Приморском и Фрунзенском районах откроют два новых экопарка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами. Парк у Юнтоловского заказника займет 75 гектаров: в нем посадят пять тысяч деревьев и оборудуют детские и спортивные площадки. На Софийской улице на 50 гектарах появятся скейтпарк, дорожки для теренкура и искусственные пруды.

Кроме того, закончат капитальный ремонт в Муринском парке: там появится «сад ощущений» для слабовидящих и лыжероллерная трасса вдоль ручья.