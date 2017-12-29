Каким будет 2018 год в Петербурге
Пять новых станций метро, небо без проводов на Невском и Чемпионат Мира: мы выбрали важнейшие события, которые изменят Петербург в 2018 году.
Чемпионат Мира
Самое долгожданное событие года — это ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Все участники петербургских матчей уже известны. Билеты на самолет в этот период уже подорожали на 230%, поэтому отпуск на это время лучше не планировать. Также из общежитий выгонят студентов, их места займут сотрудники Росгвардии и полиции. Но есть и плюсы: губернатор распорядился построить к событию вытрезвитель, в городе высадят 8 миллионов цветов, а оргкомитет чемпионата официально разрешил болельщикам-гомосексуалам держаться за руки и целоваться на стадионах во время матчей.
Выборы Президента
15 декабря официально стартовала президентская кампания в России, а сами выборы назначены на 18 марта. Владимир Путин заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец. Он отметил, что надеется на поддержку политических деятелей и организаций и доверие россиян. Судя по данным последнего опроса «Левада-центра», его собираются поддержать на выборах 75% тех, кто пойдет на участки. Удачу попытает и героиня наших обложек Ксения Собчак — она официально стала кандидатом от партии «Гражданская инициатива». Ксения уже представила свою программу: она намерена уменьшить расходы на оборону, полицию и госаппарат и направить эти деньги на, в частности, социальные нужды.
Новые станции метро
Впервые с 2012 года в Петербурге откроют новую станцию — и не одну, а сразу пять. «Я не очень большой любитель перерезать красные ленточки, но надеюсь сделать это в будущем году пять раз», — заявил Георгий Полтавченко, отметив, что речь идет о станциях «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары», «Беговая» и «Новокрестовская». На это потратят 26 млрд рублей. Что закономерно, с 1 января стоимость проезда снова увеличится.
«Лахта Центр»
Закончится строительство монументальной башни «Газпрома» в Приморском районе. Она уже стала самым высоким небоскребом в Европе, а в 2018 году достигнет 462 метров и войдет в топ-20 самых высоких зданий за историю человечества. Мы вместе с Никой Белоцерковской и Александром Невзоровым поднялись на его вершину.
Ремонт Невского
В Петербурге в рамках проекта «Чистое небо» с Невского проспекта уберут провода и запустят троллейбусы с автономным ходом. Владельцам кабелей предложат использовать подземную инфраструктуру. Для этого построят несколько подземных переходов через проспект, а интернет-провайдеры смогут перебросить свои линии туда. Кроме того, в апреле на главной магистрали города проведут капитальный ремонт дорожного полотна: для этого ее будут поэтапно перекрывать.
Легализация крыш
В центре города откроют не менее 15 легальных крыш для экскурсий. Председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев рассказал: «Мы ожидаем, что к следующему сезону сможем совместно с инвесторами сделать это направление, которое стало уже брендом Санкт-Петербурга, доступным, легальным и безопасным». Сейчас можно попасть только на вершины трех домов: на улице Зодчего Росси и Невском, а также на Лиговском проспекте.
Новые парки
В Приморском и Фрунзенском районах откроют два новых экопарка с велодорожками и площадками для наблюдения за птицами. Парк у Юнтоловского заказника займет 75 гектаров: в нем посадят пять тысяч деревьев и оборудуют детские и спортивные площадки. На Софийской улице на 50 гектарах появятся скейтпарк, дорожки для теренкура и искусственные пруды.
Кроме того, закончат капитальный ремонт в Муринском парке: там появится «сад ощущений» для слабовидящих и лыжероллерная трасса вдоль ручья.
Все подорожает
Сильно увеличится стоимость коммунальных услуг, например, только за горячую воду придется платить на 27% больше. Поднимутся тарифы на платную парковку, цена места увеличится на 2 рубля для мотоциклов и мопедов, для автомобилей на 6 рублей и на 9 рублей для всего остального.
Также на 40% подорожают петербургские гостиницы (правда, только в дни проведения ЧМ-2018), а жилье — на 15-30%. Всему виной ужесточение правил долевого строительства с 1 июля.
Первый частный трамвай «Чижик»
Многострадальный частный трамвай наконец-то поедет по Петербургу. Ранее планировалось, что состав начнет работу до конца этого года. О переносе запуска сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, в начале реализации идеи власти «несколько задержали передачу земельных участков», а концессионер («ЛСР-Строй») после «не сильно спешил». Подвижной состав был закуплен у швейцарской компании «Штадлер». Низкопольные трехсекционные трамваи будут вмещать до 376 пассажиров. Стоимость проезда в «Чижике» будет аналогична тарифам в городском общественном транспорте. Трамвай будет ходить по маршруту номер 8 от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы.
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