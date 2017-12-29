В новогоднюю ночь закроют входы на четыре станции метро в центре Петербурга

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года на вход и выход закроют десять вестибюлей станций метро. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Так, вестибюли станций «Достоевская», «Спасская», «Технологический институт 1» и «Площадь Александра Невского 2» будут недоступны для пассажиров. Помимо этого петербуржцы не смогут попасть на станции «Проспект Ветеранов», «Девяткино» и «Московская» через вестибюль № 1, и на станции «Невский проспект», «Ленинский проспект» и «Площадь Ленина» через вестибюль №2.

В период праздников метро в Петербурге будет работать круглосуточно.