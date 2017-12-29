Рекордному 16-миллионному пассажиру Пулково подарили самолет

Петербургский аэропорт Пулково принял в 2017 году 16 млн человек, что является абсолютным годовым максимумом с момента начала его работы, сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы». Предыдущий максимум был зарегистрирован в 2014 году. Тогда аэропорт перевез 14,7 млн пассажиров.

Счастливым обладателем почетного 16-миллионного статуса стала Анна Туникова, которая прилетела в Петербург из Берлина, чтобы встретить с родителями Новый год. Главный операционный директор ВВСС Оливер Вайс вручил Анне сертификат на посещение vip-зала Пулково и фирменные сувениры с символикой аэропорта. Глава представительства авиакомпании S7 в Петербурге Сергей Жуков подарил Анне Туниковой модель самолета A320 в ливрее авиакомпании. Для пассажиров праздничного рейса подготовили угощения и напитки, а на ленте выдачи багажа вместе с чемоданами расположились памятные подарки.

По материалам «ДП»