Супермаркет «Окей» на проспекте Науки эвакуировали

Днём в четверг, 28 декабря, были эвакуированы сотрудники и посетители магазина «Окей», расположенного по адресу проспект Науки, 17. Причина — в подозрении на наличие взрывоопасного предмета, говорят очевидцы.

Отметим, что меры безопасности были усилены во многих торговых центрах после вчерашнего взрыва в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте. То происшествие уже признали терактом.