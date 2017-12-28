Супермаркет «Окей» на проспекте Науки эвакуировали
Днём в четверг, 28 декабря, были эвакуированы сотрудники и посетители магазина «Окей», расположенного по адресу проспект Науки, 17. Причина — в подозрении на наличие взрывоопасного предмета, говорят очевидцы.
Отметим, что меры безопасности были усилены во многих торговых центрах после вчерашнего взрыва в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте. То происшествие уже признали терактом.
27 декабря в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь.
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