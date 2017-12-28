Во всех магазинах «Перекресток» в Петербурге ночью демонтировали камеры хранения

Сеть супермаркетов «Перекресток» отреагировала на взрыв в магазине Калининского района. Камеры хранения демонтируются во всех магазинах, на сумки посетителей вешаются бирки «Досмотрено».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», днем 28 декабря в «Перекрестке» на Сенной площади персонал приготовил камеры хранения к вывозу. Стеллаж уложен на пол, магазин остался без ячеек.

Персонал «Перекрестка» на Сенной пояснил корреспонденту, что камеры демонтируются во всех магазинах.

Бойкот камерам хранения объявили не только в сети «Перекресток». Супермаркет «Лэнд» на Владимирском проспекте тоже подключился к антитеррору. Камеры закрыты по «техническим причинам». Сеть «Лэнд» представлена девятью магазинами в Петербурге.

В 18.45, по наблюдениям пострадавших, произошел взрыв. Предположительный преступник попал на видео. Очевидцы заметили бледно-голубую вспышку, которая последовала сразу после глухого хлопка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство общеопасным способом, штаб по расследованию возглавил Национальный антитеррористический комитет. Число пострадавших выросло с 10 до 13. Президент Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь.

По материалам «Фонтанки»