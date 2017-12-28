Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом

Президент Владимир Путин объявил, что 27 декабря в Санкт-Петербурге произошел теракт. Об этом он рассказал на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. Об этом передает РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — заявил Путин собравшимся. При этом официально дело после взрыва в Петербурге возбуждено по статье о покушении на убийство.

Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 13 человек. Ранее сообщали о десятерых раненых. Сообщение о взрыве в супермаркете поступило накануне около 18:45 по московскому времени. Взрывное устройство с поражающими элементами сработало в развлекательном комплексе «Гигант Холл», на первом этаже, возле камер хранения магазина «Перекресток».

По данным следственных органов, было приведено в действие самодельное взрывное устройство мощностью примерно 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц (часть 3 ст. 30, часть 2 ст. 105 УК РФ). Позже в ведомстве уточнили, что рассматривают все версии произошедшего. При этом работу специалистов на месте взрыва координирует Национальный антитеррористический комитет. Вечером 27 декабря был опубликован список, состоящий из восьми фамилий пострадавших. Все подробности, которые известны на данный момент, можно прочитать здесь.