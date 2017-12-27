LIVE: В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, есть пострадавшие

С полным списком раненых, который доступен на данный момент, можно ознакомиться здесь. Телеграм-канал Mash пишет, что на полу магазина были найдены подшипники и что вероятнее всего, речь идёт о поражающих элементах в СВУ. Источник «Бумаги» в полиции рассказал, что, по предварительной информации, в магазине было заложено самодельное взрывное устройство. Оно пролежало в камере хранения не более полутора часов.

По данным Интерфакса, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Очевидцы происшествия пишут в сети, что взрыв услышали в районе 19 часов. «Думали, что бахнул салют, но, по истечению трёх минут, за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин», - пишет Анастасия Филин. Некоторые из них сообщают о том, что примерно в 18:45 покупатели выходили из супермаркета задыхаясь, а в самом помещении была сильная задымленность. В супермаркете были и дети, посетителей выпускали через пожарные двери, на входе в магазин на асфальте были видны пятна крови. Некоторые из очевидцев рассказали порталу 78.ru, что сумку со взрывным устройством могли оставить на коробках в магазине. Здесь собраны первые комментарии очевидцев.