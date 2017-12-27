LIVE: В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, есть пострадавшие
В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина произошел взрыв вечером 27 декабря. Руководитель главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус сообщил о десяти госпитализированных.
В администрации Калининского районе «Фонтанке» сообщили, что в результате взрыва ранения получили девять человек. Всего за медпомощью обратились десять, но один пострадавший отказался от госпитализации. Пресс-секретарь губернатора Петербурга сообщил в Twitter, что пятеро пострадавших, среди которых один в тяжелом состоянии, направлены в Александровскую больницу, четыре человека находятся в Мариинской больнице.
По предварительным данным, взрыв произошел в камере хранения, но также задел одну из касс. Уточняется, что разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте работают сотрудники МЧС, взрывотехники и полиция. На площади Калинина также развернут штаб силовиков, приехали взрывотехники ФСБ.
С полным списком раненых, который доступен на данный момент, можно ознакомиться здесь. Телеграм-канал Mash пишет, что на полу магазина были найдены подшипники и что вероятнее всего, речь идёт о поражающих элементах в СВУ. Источник «Бумаги» в полиции рассказал, что, по предварительной информации, в магазине было заложено самодельное взрывное устройство. Оно пролежало в камере хранения не более полутора часов.
По данным Интерфакса, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Очевидцы происшествия пишут в сети, что взрыв услышали в районе 19 часов. «Думали, что бахнул салют, но, по истечению трёх минут, за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция - очень много машин», - пишет Анастасия Филин. Некоторые из них сообщают о том, что примерно в 18:45 покупатели выходили из супермаркета задыхаясь, а в самом помещении была сильная задымленность. В супермаркете были и дети, посетителей выпускали через пожарные двери, на входе в магазин на асфальте были видны пятна крови. Некоторые из очевидцев рассказали порталу 78.ru, что сумку со взрывным устройством могли оставить на коробках в магазине. Здесь собраны первые комментарии очевидцев.
Следственный комитет России подтвердил информацию о четырех пострадавших и возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». Официальный представитель СКР Светлана Петренко подтвердила Интерфаксу, что СВУ было начиненое поражающими элементами. Пока СК не квалифицировал взрыв как теракт.
Глава СК Александр Бастрыкин направил для участия в расследовании «опытных следователей и криминалистов», возбуждено дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Никаких деталаей больше не сообщается.
Губернатор Петербурга проинформирован о происшествии в супермаркете на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщил в Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов. Глава города дал «поручение оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи».
К вечеру движение общественного транспорта на Кондратьевском проспекте частично восстановлено, оцепленной остается территория, прилегающая к магазину, где произошел взрыв.
Напомним, 15 декабря в Петербурге ФСБ задержала несколько человек, которые предположительно поддерживали «Исламское государство» и планировали взорвать Казанский собор. 3 апреля 2017 года в Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. В июне ФСБ заявила, что террористы при подготовке теракта использовали Telegram.
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