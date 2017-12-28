Итоги 2017: что произошло за год в Петербурге
Мы вспомнили все самые важные события, которыми запомнится нам 2017 год: от окончания стройки века на Крестовском острове до передачи Исаакиевского собора РПЦ и потери Европейского университета.
Теракт
Главное событие уходящего года, к сожалению, печальное — 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» смертник совершил взрыв. Его личность установлена — виновником признан 22-летний Акбар Джалилов из Киргизии. Погибли 16 человек, о них мы подробно рассказывали здесь. Пострадали более 100, но уже к августу все они были выписаны из больниц. Трагедия сплотила петербуржцев: сотни людей помогали друг другу добраться до дома в охваченном паникой и превратившемся в огромную пробку городе, бары и кафе бесплатно поили чаем, а волонтеров угощали ужином. Мы взяли интервью у организатора акции, получившей название «Домой».
Окончание строительства «Зенит-Арены»
В этом году завершилась стройка века: открыт стадион на Крестовском острове, получивший официальное название «Санкт-Петербург Арена». Его сдали в эксплуатацию в июне, но проблемы на этом не закончились: то у него протекала крыша, то пришлось несколько раз менять газон, то крышу, ни много ни мало, склевали бакланы. О том, как велось строительство, нам анонимно рассказал один из инженеров. А здесь мы посчитали, что можно было бы купить на потраченные на него 42 млрд рублей.
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Еще одна резонансная история, которую мы обсуждали весь год. В январе стало известно, что Георгий Полтавченко поставил задачу передать Исаакиевский собор церкви. В РПЦ объяснили изменения так: «Если сейчас это прежде всего музей, а потом храм, то будет сначала храм, а уже потом музей». Инициатива подняла волну возмущений горожан: они стояли перед храмом на коленях, устраивали акции протеста, обкладывали его деньгами. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал решение «провинциализацией Петербурга», Сергей Шнуров посвятил ему стихотворение, защитить его призвали блокадницы, а наш архитектурный критик Мария Элькина объяснила, почему важно за него бороться. Против высказались и сотрудники музея. После нескольких провокационных заявлений представители церкви все-таки согласились найти компромисс. Летом у Исаакия сменился директор, а еще было принято решение, что мнение горожан по данному вопросу чиновников не интересует. Несмотря на бурные обсуждения, никакой ясности в этом деле до сих пор нет: СМИ утверждают, что Смольный заморозил вопрос из-за приближающихся выборов президента России.
Музей блокады
В сентябре экспертный совет должен был выбрать лучший проект музея блокады. Подробно обо всех предложенных вариантах написала наш архитектурный критик Мария Элькина. Но тогда решение отложили: принято оно было только спустя месяц. Победителем конкурса стала «Студия 44» Никиты Явейна, который ранее занимался комплексом Эрмитажа в Главном штабе, железнодорожным вокзалом «Олимпийский парк» в Сочи, Академией танца Бориса Эйфмана в Петербурге. Они предложили составить на возвышенности бетонные блоки, каждый из которых будет посвящен определенной теме. Там, где рассказывается про голод, единственный экспонат – ломоть хлеба в витрине по центру. Построят объект к 2020 году, а полноценное открытие музейного комплекса состоится позже, в 2021-2022 годах.
Закрытие Европейского университета
Весь год Европейский университет боролся за право учить. В январе ему запретили принимать студентов, после чего выселили из здания на Гагаринской. В марте вуз лишили лицензии, несмотря на протесты. Ректор Олег Хархордин заявил, что травля началась с заявления в прокуратуру Виталия Милонова. Ему не понравился курс гендерных исследований, в рамках которого идет речь и о выборе сексуальной ориентации. Рособрнадзор претензий к качеству образования в ЕУ не имеет, но недоволен отсутствием спортивного зала (правда, предмет «физкультура» в расписании не значится), антиалкогольной пропаганды, недостатком «преподавателей-практиков» и информации на официальном сайте. Вуз не оставляет попытки вернуть лицензию, студенты выходят на улицы с плакатами, а на митинге в его поддержку выступила кандидат в Президенты Ксения Собчак. Но пока хороших новостей в деле нет — руководство учебного заведения планирует обратиться в Рособнадзор в феврале 2018 уже в четвертый раз.
Открытие Планетария
О планах построить на Обводном канале самый большой планетарий в мире стало известно всего год назад, а уже в этом ноябре он открылся для посетителей ─ не совсем в законченном, но уже достаточно эффектном виде. Диаметр его купола ─ 37 метров. Мы провели три часа с автором проекта и основателем креативного пространства «Люмьер-холл» Евгением Гудовым посреди роботов-сборщиков и электросварки, чтобы узнать, как и зачем он это сделал.
Закрытие магазинов Германа Стерлигова
В апреле на магазине «Хлеб и соль» в Смольном переулке, торгующем выпечкой от 500 до 3 200 рублей, появилась табличка «********* (гомосексуалам — прим. ред) вход запрещен». Так, по мнению Стерлигова, он выражал свою «христианскую позицию». Вскоре юристка Вера Врубель обратилась в полицию с требованием «провести проверку в отношении бизнесмена в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму». 5 июня на церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» об этой проблеме высказалась главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, а затем на сцену пригласили саму Врубель, которую зал встретил овациями. 19 июня стало известно о закрытии магазина, а в ноябре Стерлигов объявил, что продает сеть из-за давления прокуратуры. Подробно о том, как Петербург победил нетерпимость, мы рассказывали здесь.
Открытие «Бутылки»
Этим летом у лучшего парка города на острове Новая Голландия появился смыслообразующий центр ─ в отреставрированном здании бывшей Морской тюрьмы открылись кафе и рестораны, книжные магазины, шоу-румы, студия балета Дианы Вишневой, салон красоты и многое другое. В центре появился внутренний двор со сценой, на которой уже успели показать отрывок из главной театральной премьеры года ─ балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова. Осенью здание признали самым благоустроенным в городе.
Премьера фильма «Матильда» в Мариинском театре
Благодаря Наталье Поклонской и ее любви к Николаю II главным фильмом года стала не номинированная на «Оскар» «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, а картина Алексея Учителя «Матильда». Еще до окончания монтажа его назвали «пошлой фальсификацией», почти за год до премьеры против него было собрано 20 000 подписей, кинотеатрам угрожали, эксперты объявили ее оскорблением чувств верующих, резко против высказалась РПЦ. В день рождения Матильды Кшесинской «Лендок» закидали коктейли Молотова. Несмотря на это, прокатное удостоверение фильм все же получил, а первый показ в Петербурге прошел в Мариинском театре при участии ОМОН, но без исполнителей главных ролей — они испугались за свою жизнь. Сам режиссер присутствовал и, более того, даже спорил со своими противниками. Закончилась истории более чем благополучно: Учитель пообещал выпустить по мотивам «Матильды» сериал.
Велодорожки
Велосипедизация в этом году шла в Петербурге полным ходом: они появились на Фонтанке, улице Академика Павлова, Песочной, Аптекарской, Петроградской, Петровской, Арсенальной, Свердловской и Пироговской набережных, через Александровский парк, Кронверкский проспект и Введенскую улицу, от Гражданского проспекта до Гренадерского моста и от Выборгского шоссе до улицы Руставели. Общая протяженность выделенных полос только на Петроградской стороне теперь составляет 14,1 км, а всего их 40 км. К 2019 году почти весь Петербург будет удобным для велосипедистов.
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