Итоги 2017: что произошло за год в Петербурге

Закрытие магазинов Германа Стерлигова

В апреле на магазине «Хлеб и соль» в Смольном переулке, торгующем выпечкой от 500 до 3 200 рублей, появилась табличка «********* (гомосексуалам — прим. ред) вход запрещен». Так, по мнению Стерлигова, он выражал свою «христианскую позицию». Вскоре юристка Вера Врубель обратилась в полицию с требованием «провести проверку в отношении бизнесмена в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму». 5 июня на церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» об этой проблеме высказалась главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская, а затем на сцену пригласили саму Врубель, которую зал встретил овациями. 19 июня стало известно о закрытии магазина, а в ноябре Стерлигов объявил, что продает сеть из-за давления прокуратуры. Подробно о том, как Петербург победил нетерпимость, мы рассказывали здесь.