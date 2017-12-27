Главный редактор «ДП» Максим Васюков: «Коллектив очень рад, что издание купила именно ЕСН»

Расскажите о дальнейших планах и амбициях Григория Березкина, связанных с изданием?

В целом ему нравится как обстоят дела в издательстве сейчас и, самое главное, что ему нравится наша стратегия на будущее — она ориентирована на электронные подписки. Березкин считает это перспективной темой и всячески поддерживает наше движение по этому пути. Он хочет, чтобы издание окончательно завоевало петербургский рынок.

То есть вы планируете окончательно перейти на пейволл?

В этом году мы и так закрыли все эксклюзивные материалы. У нас на сайте есть так называемые «вечные» пейволлы, а есть те, которые становятся доступны всем через два дня. Возможно, как раз от последних мы и откажемся, но какого-то конкретного ответа на этот счет я пока не могу дать — решение еще не принято.

А что будет с планами по открытию филиалов в регионах?

Мы не отказываемся от подобных перспектив и сейчас ведем кое-какие переговоры по открытию франшизы в городах-миллиониках.

Поменяется ли редакционная политика «Делового Петербурга»?

Абсолютно точно нет. Наше издание в основном освещает городские темы, и все, что мы здесь пишем про Петербург, в Москве мало кого задевает, так что в этом плане мы имеем полную свободу. Крутых эксклюзивов по федеральным темам у нас, к сожалению или счастью, особо никогда и не было, так что мы абсолютно не «токсичны».

После объявленной сделки вы сохраните позицию главного реактора?

Да. Я также сохраню позицию генерального директора издания.

Как отреагировал коллектив на новость о покупке издания Березкиным? Что будет с редакторским составом?

Сотрудники редакции очень рады, что издание купила именно компания ЕСН а не другие претенденты, которые назывались в СМИ. Никого сокращать мы не собираемся, но и расширять штат пока тоже. Безусловно, у многих людей в издании с каждым годом меняется функционал — например, кто-то меньше внимания уделяет принту и больше диджиталу. Я думаю, мы будем продолжать в том же духе.

А что поменяется для рядового читателя?

Наши читатели вообще ничего не заметят — разве что со временем мы станем лучше и интереснее.