Петербургская филармония выпустила календарь с Шостаковичем и другими музыкантами

Петербургская Филармония выпустила новогодний календарь с изображениями петербургских музыкантов, среди которых портрет Дмитрия Шостаковича, в честь которого было названо учреждение.

Помимо этого были выпущены сумки с надписью «Люблю филармонию», а также сувенирные закладки, чехлы для мобильных телефонов и открытки. Автор рисунков — художница Александра Конакова.