Петербургская филармония выпустила календарь с Шостаковичем и другими музыкантами
Петербургская Филармония выпустила новогодний календарь с изображениями петербургских музыкантов, среди которых портрет Дмитрия Шостаковича, в честь которого было названо учреждение.
Помимо этого были выпущены сумки с надписью «Люблю филармонию», а также сувенирные закладки, чехлы для мобильных телефонов и открытки. Автор рисунков — художница Александра Конакова.
Сувениры доступны в магазине в здании Большого зала филармонии. Приобрести их также можно во время концертов у билетеров в фойе.
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