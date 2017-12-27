Петербургская филармония выпустила календарь с Шостаковичем и другими музыкантами

Петербургская Филармония выпустила новогодний календарь с изображениями петербургских музыкантов, среди которых портрет Дмитрия Шостаковича, в честь которого было названо учреждение. 

Помимо этого были выпущены сумки с надписью «Люблю филармонию», а также сувенирные закладки, чехлы для мобильных телефонов и открытки. Автор рисунков — художница Александра Конакова.

Сувениры доступны в магазине в здании Большого зала филармонии. Приобрести их также можно во время концертов у билетеров в фойе.


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