В разрушающийся дом у Серного моста пришла аварийная служба жилфонда

Жители дома на Ремесленной, 5, рассказали, что 26 декабря к ним приходили сотрудники Городской аварийно-восстановительной службы жилищного фонда Петербурга. Они отметили все трещины и проверили установленные на расколах маячки.

Как пишет издание «Карповка», одна из жительниц дома Елена Федотова рассказала, что эксперты отметили неправильную установку маячков, без снятия верхнего слоя штукатурки. По ее словам специалистов также заинтересовало не только состояние дома, но и стройка, которая окружила жилое здание.

Напомним, 6 декабря жители дома на Ремесленной вывесили баннеры на здании с надписями «Не хотим жить под мостом» и «Помогите, или мы рухнем». По их мнению, дом 1914-го года постройки пошел трещинами из-за строительства 6-полосной магистрали, которую строят к ЧМ-2018 по футболу прямо у жильцов под окнами.