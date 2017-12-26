В Петербурге девятибалльные пробки

В Петербурге вечером 26 декабря образовались 9-балльные пробки. Так, крупные заторы скопились на улице Бабушкина (от Большого Смоленского проспекта до Ивановской улицы) и на проспекте Обуховской Обороны (от Большого Смоленского проспекта до Володарского моста). Первая пробка растянулась на 3 км, а вторая – на 3,3 км. Водители сообщают об авариях на дорогах.

Помимо этого сильно затруднено движение на КАД – между Московским и Мурманским шоссе собрались пробки в обоих направлениях. Центр города также стоит в пробках. По данным «Яндекс.Пробок», стоит центр города, в том числе Невский проспект и Садовая улица. Затор также образовался на проспекте Обуховской Обороны, Дворцовой и Пироговской набережной.