Стало известно, что подорожает в Петербурге в 2018 году

Издание «Деловой Петербург» изучило, за что петербуржцы будут платить больше в 2018 году. Так, в следующем году сильнее всего по карманам петербуржцев ударит оплата коммунальных услуг. В частности, горячая вода подорожает на 27%. Сейчас горожане платят за горячую воду в соответствии с ее потреблением. В следующем году к стоимости потребления самой воды добавится ее нагрев — это называется двухкомпонентный тариф.

Тариф на холодную воду при этом вырастет на 7,5%. Изменений стоит ждать в июле. Ранее в комитете по тарифам заявили, что в среднем тарифы по всем видам коммунальных ресурсов вырастут на 5%

Помимо этого в наступающем году поднимутся тарифы за платную парковку. Если в 2017 году припарковать мопед или мотоцикл стоило 32,31 рубля в час, автомобиль — 107,7 рубля в час, и 161,55 рубля для всех других видов транспорта, то в 2018-м цена места поднимется на 2 рубля для мотоциклов и мопедов, для автомобилей на 6 рублей и на 9 рублей для всего остального.

Также на 40% подорожают петербургские гостиницы в дни проведения ЧМ-2018. Как пишет издание, по российским масштабам это небольшая цифра, ведь в среднем среди городов, принимающих чемпионат, цены в отелях выросли в 2,1 раза. Застройщики прогнозируют, что в 2018 году жилье подорожает на 15-30%. Всему виной ужесточение правил долевого строительства с 1 июля. Кроме того, в трехлетней перспективе его вообще планируют запретить. Чиновники действуют из соображения защиты дольщиков, а строителям придется искать другие формы финансирования проектов. Напомним, что в ноябре в Петербурге реальные цены продаж квартир снизились на 4%. В среднем квадратный метр продается по 81 тыс. рублей.