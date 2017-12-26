На островах Финского залива создадут новый заповедник

В восточной части Финского залива на островах и примыкающих к ним участках внутренних морских вод создадут заповедник площадью 14,086 тыс. гектаров. Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано 26 декабря.

Новому заповеднику дадут название «Восток Финского залива». Уточняется, что одним из вариантов было название «Ингерманландский»). Он будет состоять из девяти изолированных участков, административно принадлежащих Выборгскому и Кингисеппскому муниципальным районам Ленинградской области.

Природную охраняемую зону создадут для сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. Со временем на островах планируют развивать познавательный туризм.

Здесь можно прочитать эксклюзивное интервью петербуржца Вячеслава Алексеева — создателя единственного в России центра помощи занесенным в Красную книгу морским млекопитающим.