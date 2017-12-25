Футболист Оливер Кан прислал посылку петербурженке, пережившей теракт

Посылку от легенды мирового футбола экс-вратаря немецкой сборной Оливера Кана получила петербурженка Эвелина Антонова, пострадавшая во время апрельского теракта в метро.

Об этом 25 декабря пишет издание Sputnik Deutschland, журналисты которого помогли с доставкой посылки и письма от двукратного призера чемпионата мира по футболу.

немецкий спортсмен подарил 24-летней девушке футболку мюнхенской «Баварии» со своей подписью и пожелал ей сил и боевого духа, необходимых на пути к полному выздоровлению. «Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это прям очень приятно!» – прокомментировала подарок Эвелина, которая с детства следит за успехами немецкой сборной.

В момент теракта девушка стояла в нескольких шагах от террориста-смертника. Девушке удалось покинуть вагон самостоятельно, а на улицу ее вывел незнакомый мужчина. В результате взрыва у Эвелины было изуродовано лицо. Врачи провели несколько операций. Еще несколько девушке только предстоит пройти.

«Было такое ощущение, как будто я во сне и как будто в пропасть лечу», — так вспоминает Эвелина момент взрыва.

По материалам «Фонтанки»