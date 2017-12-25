Фото дня: петербургские снеговики ос аварийными знаками для ГИБДД

Петербуржцы, попавшие в аварию на Выборгском шоссе, слепили снеговиков, пока ждали сотрудников ГИБДД. Очевидцы опубликовали фотографии в группе «ДТП и ЧП».

В руку одной из снежных скульптур они поместили знак аварийной остановки, а другую - шоколадный батончик.

Напомним, синоптики обещают, что последняя неделя 2017 года будет морозной. На дорогах ожидается гололедица, поэтому автомобилистов просят быть аккуратнее.