Сотрудники метро Петербурга спасли застрявшего на сутки котёнка

Житель Петербурга по имени Анатолий обнаружил котенка в понедельник утром, 25 декабря между кабель-каналами в подземном переходе станции метро «Петроградская». Котенок просидел там целые сутки.

Мужчина обратился к сотрудникам подземки, которые признались, что в курсе того, что животное находится в заточении. Удивленный тем, что метрополитеновцы так и не предприняли мер по вызволению четвероногого из плена, петербуржец обратился в редакцию интернет-газеты «Фонтанка».

 

  • Анатолий со своим новым питомцем

Корреспондент издания рассказал о случившемся пресс-службе метрополитена. Не прошло и часа, как в подземке отчитались о проведенной спасательной операции. Котенка извлекли из коллектораЮ, сейчас он накормлен и находится у дежурной по станции. Анатолий готов забрать котёнка к себе.


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