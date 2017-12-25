Сотрудники метро Петербурга спасли застрявшего на сутки котёнка

Житель Петербурга по имени Анатолий обнаружил котенка в понедельник утром, 25 декабря между кабель-каналами в подземном переходе станции метро «Петроградская». Котенок просидел там целые сутки.

Мужчина обратился к сотрудникам подземки, которые признались, что в курсе того, что животное находится в заточении. Удивленный тем, что метрополитеновцы так и не предприняли мер по вызволению четвероногого из плена, петербуржец обратился в редакцию интернет-газеты «Фонтанка».