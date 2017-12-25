Мединский назвал условия передачи Исаакиевского собора РПЦ

Глава Минкульта Владимир Мединский снова обратился к теме передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Министр предложил обязать РПЦ обслуживать, содержать и реставрировать храм. Об этом он заявил 24 декабря в эфире телеканала «Россия 1».

«Мне кажется, было бы разумно в целом передать это церкви, если есть приход, если есть служба, если Церковь готова взять этот храм на обслуживание, содержание, восстановление. Тем более, таких разрушенных храмов по стране у нас тысячи и тысячи», — сказал Мединский.

Он также подчеркнул, что к данному вопросу следует подходить деликатно. «Важно не кто будет содержателем здания, а важно, на каких условиях церковь готова это здание содержать: какой будет договор, будет ли вход туда бесплатным, как во все храмы, или там будут платные экскурсии. Кто будет платить за реставрацию, кто будет оплачивать дальнейшее содержание, расширится или уменьшится время работы Исаакиевского собора, станет ли это удобно не только для верующих, но и вообще для всех посетителей», — заявил министр.

Ранее русская служба BBC со ссылкой на источники, выяснила, что накануне выборов президента России Смольный заморозил вопрос о передаче Исаакия. По данным издания, РПЦ так и не направило властям запрос с просьбой передать в их владение Исаакиевский собор. Более того, пресс-секретарь музея Игорь Стахеев рассказал, что подача заявки в ближайшее время «не предвиделась и не предвидится». А без этого документа процедуру передачи начать нельзя.

Напомним, что разговор о передаче Исаакиевского собора церкви начался в конце июля 2016 года, после обращения петербургской епархии к губернатору города Георгию Полтавченко. Идея вызвала широкий резонанс в обществе: резко против этого выступили председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Максим Резник, директор музея Николай Буров, режиссер Александр Сокуров и другие общественные деятели. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Еще 21 апреля бывший директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров покинул свой пост. 31 мая 2017 года исполняющей обязанностей директора музея была назначена детская писательница, искусствовед Ирада Вовненко. 2 июня появилась информация о том, что Вовненко подала в отставку.

В июне новым директором музея Исаакиевского собора был назначен искусствовед Юрий Мудров. В свою очередь, общественность Петербурга выступила против передачи храма в подчинение РПЦ — петицию против передачи собора Церкви подписали более 130 000 жителей и гостей Петербурга.

Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский предложили провести референдум о статусе Исаакиевского собора — 21 апреля комитет по законодательству петербургского парламента рекомендовал им отклонить проект постановления о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора.

По материалам «ДП»