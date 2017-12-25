Последняя неделя 2017 года в Петербурге будет морозной

Начало последней недели 2017 года в Петербурге будет морозным, ожидается гололедица. По данным ГУ МЧС в понедельник, 25 декабря, температура воздуха составит -6 градусов ночью и -5 днем.

Напомним, в выходные Петербург накрыло снегопадом, спасатели объявили об угрозе наводнения. Ночью на городских улицах трудились около 550 спецмашин, а утром на борьбу со снегопадом вышли более 700 единиц техники. На дорогах города скопились 8-балльные пробки, а в некоторых районах наблюдались очереди на остановках к автобусам и маршруткам. В связи с наступлением устойчивой минусовой температуры, вода в реках и каналах города начала замерзать, образуя на поверхности необычный рисунок. Посмотреть фотографии снегопада, выложенные горожанами в соцсети, можно здесь.

Фото: @lynushko