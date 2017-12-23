Фото: Забег Дедов Морозов в Петербурге
23 декабря в Петербурге стартовал забег Дедов Морозов. Дистанция, которую должны были преодолеть участники составила 2,5 километра.
Перед началом забега главный Дедушка Мороз России приехал на Дворцовую площадь, где поздравил всех участников с наступающим Новым годом и зажег главную праздничную ель города.
Главным условием было наличие костюма Деда Мороза у участника. Добавим также, что надевать наряд дедушки должны были не только мужчины, но и девушки. Для детей же организаторы проводили отдельную программу.
«Собака.ru» собрала фотографии с предновогоднего забега.
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