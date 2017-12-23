Фото: Забег Дедов Морозов в Петербурге

Перед началом забега главный Дедушка Мороз России приехал на Дворцовую площадь, где поздравил всех участников с наступающим Новым годом и зажег главную праздничную ель города.

Главным условием было наличие костюма Деда Мороза у участника. Добавим также, что надевать наряд дедушки должны были не только мужчины, но и девушки. Для детей же организаторы проводили отдельную программу.

«Собака.ru» собрала фотографии с предновогоднего забега.