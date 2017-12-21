Тучков мост разведут в ночь на 22 декабря

В ночь на пятницу, 22 декабря, разведут Тучков мост для технических работ, предупреждает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Разводка состоится по графику этого моста, то есть переправа будет закрыта для движения с 2:00 до 2:55 и с 3:35 до 4:55.

Несмотря на то что сезон навигации на реках Петербурга завершился 30 ноября, переправы могут быть разведены для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в случае чрезвычайных ситуаций. В целом мосты на Неве не будут разводиться с 30 ноября по 10 апреля, а на рукавах Невы — с 15 ноября по 20 апреля. Следить за изменением графика КРТИ предлагает с помощью мобильного приложения «Мосты Петербурга» и на сайте «Мостотреста».

По материалам «ДП»