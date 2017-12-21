Запуск первого частного трамвая «Чижик» в Петербурге перенесли на 2018 год

Первый частный трамвай «Чижик» запустят в Петербурге в первом квартале 2018 года. Ранее планировалось, что состав начнет курсировать по городу до конца этого года. О переносе запуска сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, в начале реализации идеи власти «несколько задержали передачу земельных участков», а концессионер («ЛСР-Строй») после «не сильно спешил».

«Это новый для города и для страны проект. Никто еще такого не делал. Думаю, что нельзя здесь винить только концессионера, есть определенная доля недоработки и наших городских структур. Сейчас самое главное — к концу первого квартала 2018 года запустить этот трамвай, чтоб он повысил транспортную доступность на правом берегу Невы», – заявил градоначальник.

Известно, что подвижной состав для трамваев был закуплен у швейцарской компании «Штадлер». Низкопольные трехсекционные трамваи будут вмещать до 376 пассажиров. Стоимость проезда в «Чижике» будет аналогична тарифам в городском общественном транспорте. Трамвай будет ходить по маршруту номер 8 от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы.