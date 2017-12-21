Фоторепортаж: как Петербург встретил мощный снегопад

В ночь на 21 декабря и днем в Петербурге прошел мощный снегопад. В связи с этим ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти объявило желтый уровень опасности. Ночью на городских улицах трудились около 550 спецмашин, а утром на борьбу со снегопадом вышли более 700 единиц техники. На дорогах города скопились 8-балльные пробки, а в некоторых районах наблюдались очереди на остановках к автобусам и маршруткам. Предлагаем посмотреть, как жители города отреагировали на буйство стихии в соцсетях.