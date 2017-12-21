В петербургских магазинах появится продукция «антибиотик-free»

В 2018 году в петербургских магазинах появятся продукты, с маркировкой, указывающей на отсутствие в них антибиотиков. Производители будут сами проверять продукцию на наличие препаратов. Об этом сообщает портал «Доктор Питер».

«В рамках Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности была разработана система контроля антимикробных препаратов в ветеринарии и сельском хозяйстве. Производители в рамках пилотного проекта у себя на предприятиях должны будут проверять продукцию. Особенно ответственным производителям разрешат маркировать продукты специальным зарегистрированным торговым знаком «антибиотик-free». И проверяющие организации в первую очередь должны будут проконтролировать такие предприятия. Еще один нюанс - за такие дополнительные проверки добровольно будет платить сам производитель. Но в итоге потребитель сможет приобрести такую продукцию, пусть и на 3 рубля дороже, но с уверенностью, что она произведена честно и что в ней нет тетрациклина, метронидазола или нитрофурана», - рассказала старший научный сотрудник НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных Светлана Щепеткина.

Исследования Роскачества в 2017 году показали наличие антибиотиков в половине образцов колбасы «Докторская» и сосисок «Молочные», в 40% образцов творога, сыра «Российский» и цыплят-бройлеров, а также в 72,5% образцов меда. При этом ВОЗ не раз подчеркивала, что использование антибактериальных веществ в ветеринарии и последующее употребление такого мяса человеком привело к повальной антибиотикорезистентности - человеческий организм перестает реагировать на препараты, и, более того, появляются новые устойчивые к ним штаммы бактерий.