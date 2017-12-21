В Петербурге объявлен желтый уровень угрозы из-за мощного снегопада

Синоптики объявили желтый уровень опасности в Петербурге из-за мощного снегопада. Как отмечается в сообщении комитета по благоустройству, утром в четверг, 21 декабря, высота снежного слоя составит 7-12 см, местами — до 15 см. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Снег будет идти утром и днем, дорожники перешли на усиленный режим работы с полуночи. Ночью на улицах Петербурга работали около 550 спецмашин, утром на борьбу со снегопадом выйдут более 700 единиц спецтехники. При необходимости количество уборочных машин на улицах города будет увеличено, заверили в комитете. Вывоз снега происходит в основном в вечернее и ночное время, чтобы не усложнять и без того непростую обстановку на дорогах.

«Там, где это возможно, техника пройдет по проезжей части уступом в несколько машин — машины сдвигают снежные массы к лотковой зоне, формируя валы. Также на улицы выйдет техника для расчистки перекрестков, карманов для заезда общественного транспорта, пешеходных переходов, парковок и т.д. Дороги и тротуары будут обрабатывать песко-соляной смесью», — отмечается в сообщении. По прогнозам метеорологов, усиление снегопада придется на утренние часы пик 21 декабря. Тем, кто добирается на работу на автомобиле, следует учесть, что время в пути в сложных погодных условиях увеличивается. Мокрый снег может негативно сказаться на дорожной ситуации, а ухудшение видимости из-за снегопада — увеличить риск ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов, в городе зафиксированы многочисленные пробки длинной 2-5 км, самый большой затор — в районе Володарского моста.

По материалам «ДП»