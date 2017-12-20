Петербуржец ради девушки попал в Instagram знаменитостей, на которых она подписана

Девушка живет в Москве и изначально петербуржец увидел ее в московском кафе, куда приехал в командировкув качестве повара. «Во время работы я увидел, как в кафе зашла симпатичная девушка и решил узнать у коллег, кто это. Они рассказали, что она является постоянной клиенткой заведения. Почему я не решился подойти к ней? Мне кажется нетактичным знакомиться с девушками на рабочем месте. Мне показали ее Instagram и я решил рассказать ей о себе таким необычным способом», — рассказал он.

С некоторыми пользователями соцсети Ревину удалось договориться сразу, а вот узнать, где в Москве находятся знаменитости, ему помогли все те же друзья, у которых, как признается петербуржец, оказалось немало знакомств. «Актера Александра Головина, например, я ждал после репетиции несколько часов, а сложнее всего было выследить Noize MC — его студия находится в гараже. Я приехал туда и увидел, что у входа стоит курьер с пиццой, объяснил ему всю ситуацию и попросил самому донести заказ до музыканта. Курьер оказался очень понимающим и разрешил мне притвориться разносчиком. Спасибо ему за это.», — добавил он.