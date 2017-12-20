Петербуржец ради девушки попал в Instagram знаменитостей, на которых она подписана
23-летний петербуржец Николай Ревин решил обратить на себя внимание понравившейся ему девушки с помощью Stories в Instagram. Молодой человек нашел людей, на которых она подписана и засветился с шариком-эмодзи на фотографиях и в видео около ста разных пользователей соцсети, включая Дмитрия Хасиса, Noize MC, Леву Би-2, Михаила Козырева, Александра Головина, Марию Миногарову, а также премьера балета Михайловского театра Марата Шемиунова и многих других.
Сам Николай рассказал «Собака.ru», что у него нет аккаунта в Instagram и он удивлен его бешеной популярности среди молодежи. Его друзья помогли не только найти аккаунты, на которые подписана незнакомка, но и смонтировать видео, в которых появляется молодой человек.
Девушка живет в Москве и изначально петербуржец увидел ее в московском кафе, куда приехал в командировкув качестве повара. «Во время работы я увидел, как в кафе зашла симпатичная девушка и решил узнать у коллег, кто это. Они рассказали, что она является постоянной клиенткой заведения. Почему я не решился подойти к ней? Мне кажется нетактичным знакомиться с девушками на рабочем месте. Мне показали ее Instagram и я решил рассказать ей о себе таким необычным способом», — рассказал он.
С некоторыми пользователями соцсети Ревину удалось договориться сразу, а вот узнать, где в Москве находятся знаменитости, ему помогли все те же друзья, у которых, как признается петербуржец, оказалось немало знакомств. «Актера Александра Головина, например, я ждал после репетиции несколько часов, а сложнее всего было выследить Noize MC — его студия находится в гараже. Я приехал туда и увидел, что у входа стоит курьер с пиццой, объяснил ему всю ситуацию и попросил самому донести заказ до музыканта. Курьер оказался очень понимающим и разрешил мне притвориться разносчиком. Спасибо ему за это.», — добавил он.
Судя по всему, необычный способ знакомства сработал: «Друзья уже передали, что девушка заинтересовалась, кто я. Но пока у нас общение не завязалось. Вообще я собираюсь в скором времени снова в командировку в Москву и надеюсь, что все получится», — добавил он. Ревин также уточнил, что возможно, в скором времени он все-таки заведет аккаунт в Instagram.
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