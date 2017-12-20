После года ремонта строители не смогли правильно установить название станции «Лесная»

В Петербурге почти год ремонтировали станцию метро «Лесная». Как пишет телеграм-канал «Протестный Петербург», строители установили в подземке перевернутую табличку с ее названием - «яансеЛ». 

Станция «Лесная» откроется после ремонта 23 декабря. Она была закрыта с 28 января 2017 года. Ремонтники за 11 месяцев установили новые водоотводящие зонты из композиторных материалов, заменили несущие конструкции, а в вестибюле установили новые стеклопакеты и современные турникеты.

Ожидается, что после проведения чемпионата мира по футболу будет закрыта на ремонт станция «Академическая». 


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