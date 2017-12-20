Перед Казанским собором появился Рождественский вертеп

В Петербурге перед Казанским собором установили рождественский вертеп — сцену появления на свет Иисуса Христа. Скульптуру установили на месте фонтана. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на авторов проекта, фигуры создавали по эскизам, одобренным православной епархией.

Сами скульптуры представляют собой пенопластовую основу покрытую пластиком и автомобильной эмалью. Чтобы защитить композицию от возгорания, на нее нанесли специальное покрытие. Такая обработка также позволит вертепу выдержать и 30-тиградусный мороз. Чтобы уберечь новогодний подарок горожанам от вандалов, его накрыли защитным куполом.