Перед Казанским собором появился Рождественский вертеп
В Петербурге перед Казанским собором установили рождественский вертеп — сцену появления на свет Иисуса Христа. Скульптуру установили на месте фонтана. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на авторов проекта, фигуры создавали по эскизам, одобренным православной епархией.
Сами скульптуры представляют собой пенопластовую основу покрытую пластиком и автомобильной эмалью. Чтобы защитить композицию от возгорания, на нее нанесли специальное покрытие. Такая обработка также позволит вертепу выдержать и 30-тиградусный мороз. Чтобы уберечь новогодний подарок горожанам от вандалов, его накрыли защитным куполом.
«Это такой специфический купол, который замыкает всю инсталляцию, которая не подвержена ни дождю, ни ветру, ни снегу. Это очень важно, потому что если будут погодные условия, то, конечно, через недели две это испортится. Ну, и, конечно, от любознательных, посмотреть, потрогать, мы тоже защитились», - рассказал каналу председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.
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