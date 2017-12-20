Фото дня: надпись «Оргия» на здании больницы Святого Георгия в Петербурге

В Петербурге проходит реконструкция здания больницы Святого Георгия, которая находится на Северном проспекте. Судя по надписи «Оргия», которая украшает здание, строители начали устанавливать название учреждения с конца.

Больница Святого Георгия - одно из старейших медучреждений города. Ее построили 26 ноября 1870 года по инициативе Елизаветы Николаевны Гейден и под покровительством цесаревны Марии Федоровны (позже – императрица, супруга Александра III). Это многопрофильный стационар, рассчитанный на 580 коек. Реконструкция больницы началась летом 2016 года.