С 20 декабря «Петроградскую» будут закрывать в час пик

С 20 декабря на станции метро «Петроградская» начнется ремонт эскалаторов. В связи с этим вход на станцию будет закрыт для пассажиров. Когда закончится ремонт, пока неизвестно.

Как сообщает ГУП «Петербургский метрополитен», по рабочим дням вход в вестибюль будут закрывать с 7:45 до 11:00, а с 15:30 до 19:30 вход в вестибюль будет ограничен. В городе запустят дополнительные автобусы по маршруту № 1, который связывает «Петроградскую» с «Черной речкой», «Чкаловской» и «Спортивной».