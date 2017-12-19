В Библиотеке Академии наук антикварные двери заменили на металлические

Блогер Илья Варламов выложил пост, в котором рассказал о письме, полученном от сотрудников Библиотеки Академии наук, расположенной на Васильевском острове. Они пожаловались, что директор учреждения затеял замену дверей: из проемов выламывают антикварные деревянные створки 1914 года, которые висели там с момента открытия здания. На их место ставят современные металлические двери.

«Новые двери совершенно выбиваются из академического стиля исторического здания своей пошлостью и неуместностью. Неизвестно, сколько дверей предполагается выломать. На 18 декабря 2017 года уничтожены двери двух центральных залов каталогов и картотек по парадной лестнице», — пожаловались блогеру.

Напомним, ранее блогер назвал главным позором Петербурга именно двери - он сделал несколько десятков фотографий дверей домов, которые, по его мнению, уродуют облик города. В ноябре в Петербурге работники ЖКС уничтожили исторический витраж с «восходом солнца» в доме на Введенской улице.

Фото: varlamov.ru