Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства раскритиковал чиновников, которые потворствуют высотному строительству из стекла и бетона в центре города, особенно в Петроградском районе. Об этом он заявил 19 декабря в рамках рассмотрения вопроса о согласовании проектов межевания территорий.

Градоначальник напутствовал чиновников «заканчивать перегружать Петроградскую сторону новым строительством».

«Понятно, что у нас есть целый ряд территорий, так называемый серый пояс, промзона, и их нужно развивать. При этом категорически нельзя видоизменять исторические территории, – сказал Полтавченко. – Особенно набережные, острова. Вы сами петербуржцы, знаете, что там было и что сегодня происходит. Давайте внимательней смотреть, что творят застройщики. Втихаря сносят чего-то, расчищают, а потом говорят: "Вот уже подготовлена площадка, давайте мы построим 20-30 этажей из стекла и бетона". Но это не петербургский стиль. В центре города его не должно быть совсем», – добавил губернатор.

Строительство в Петроградском районе в последнее время все чаще становится центром внимания чиновников и парламентариев. Так, в октябре спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, избранный в парламент от данного округа, назвал ситуацию со сносом дома на Ропшинской ради нового строительства «беспределом» и раскритиковал в связи с этим главу КГА.

По материалам «Фонтанки»