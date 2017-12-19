В Неву вылилось 50 литров дизельного топлива

Масляные пятна покрыли большую площадь акватории Невы и Малой Невки днем 19 декабря. По предварительным оценкам экологов, объём утечки составляет порядка 50 литров. Разлив, предположительно, дизельного топлива произошел в створе улицы Ватутина.

Как прокомментировал «Фонтанке» Михаил Носков, заместитель начальника аварийной службы предприятия «Пиларн», разлив не представляет серьёзной экологической угрозы: объем вылившихся в реку нефтепродуктов не является значительным, просто он распределился тонкой пленкой по большой площади. По словам специалиста, нефтяные пятна фиксируются на этом месте уже не первый раз.

Сейчас профильный флот работает на месте, в русле Карповки выставили боны — плавучие заграждения, призванные ограничить распространение пятна по поверхности воды. Специалисты чистят воду с помощью пенного раствора.

По материалам «Фонтанки»