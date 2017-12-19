Новый терминал Пулкова станет базой для лоукостеров

Управляющая компания «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) взяла в аренду у городских властей аэровокзальный комплекс Пулково-2. Компания планирует сделать из нового терминала базу для лоукостеров, передает «ДП».

За счет привлечения в Петербург бюджетных авиакомпаний, Пулково сможет расширить географию полетов.

«Перспективные направления определены путем изучения того, куда летят наши граждане из аэропортов Хельсинки и Москвы. Наша задача — развивать аэропорт как хаб. Надо, чтобы пассажиры, пролетающие над нами, садились у нас. Надо привлекать лоукостеры, которые будут отправлять их в Европу и Юго–Восточную Азию», — объяснил замглавы комитета по транспорту Александр Львов.

В Пулково-2 также планируют создать более упрощенную инфраструктуру, чем в главном терминале аэропорта Петербурга.