На Неве от крейсера «Аврора» до Кантемировского моста растянулись нефтяные пятна

Масляные разливы растянулись по поверхности воды на стыке Невы и Малой Невки в Петербурге. Об этом 19 декабря сообщают очевидцы.

По их словам, нефтяные пятна растянулись по Неве от Литейного до Троицкого моста и по Малой Невке: от крейсера «Аврора» до Кантемировского моста.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по природопользованию, работники подведомственного Смольному предприятия «Пиларн» уже выехали на место нефтеразлива. Ведутся работы по ликвидации загрязнения.

По материалам «Фонтанки»


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