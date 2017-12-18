На Петроградской стороне нашли неразорвавшийся снаряд времён войны

Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружили 18 декабря на стройплощадке в Петроградском районе Петербурга. Бомбу вынули из котлована и передали сапёрам для обезвреживания.

Как сообщили в пресс-службе петербургского отделения Росгвардии, взрывоопасный предмет нашли во время земляных работ на пересечении улицы Малой Разночинной и Чкаловского проспекта.

Сотрудники ОМОН установили, что находка является 76-миллиметровым снарядом от советской дивизионной пушки «ЗиС-3». Боеприпас содержал около полутора килограммов взрывчатого вещества.

По материалам «Фонтанки»