В одном из скверов Петербурга хотят построить спортивно-храмовый комплекс с казачьей дружиной

В Петербурге в сквере на пересечении проспекта Науки и улицы Руставели предлагают построить церковно-спортивный комплекс. Жителей ближайших домов пригласили на публичное обсуждение. Об этом сообщает «Росбалт».

Один из жителей района, который посетил обсуждение сообщил, что на большей части сквера планируют построить храм с колокольней, гостиницу, жилой дом для работников, хозяйственный корпус, а также спортивный комплекс с бассейном и автопарковкой. Более того, в комплексе планируют разместить казачью дружину, чтобы ее представители «навели порядок в районе».

Получить участок и вести строительство планируется на бюджетные средства, в рамках федеральной программы по патриотическому воспитанию.