В Петербург приехал голливудский актер Эдриан Броуди
В Петербург приехал голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Эдриен Броуди. Об этом в своем Instagram написала владелица агентства PrincipePRMedia Наталья Плеханова.
Она сообщила, что актер, будучи гостем отеля Kempinski, зашел на ежегодный благотворительный сочельник, частью которого стал спектакль Большого Театра Кукол «Тайна новогодней елки», где играли актеры Ксения Раппопорт и Анатолий Белый. Актер решил поддержать мероприятие и сфотографироваться у елки в отеле после того, как ему рассказали о деятельности благотворительного фонда «Дети-бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом.
Изначально Броуди приехал на международный турнир по дзюдо. Его также заметили в ресторане Francesco. Как долго актер пробудет в Петербурге, пока неизвестно.
Гости Турнира #Masters2017 , Элита Российского дзюдо 🥋 🥋🥋🥋🥋🥋🥋, также среди гостей обладатель 3-х «Оскаров» Эдриан Броуди ✊🏼 #нашичемпионы#секциядзюдо #дзюдотекстильщики #дзюдокузьминки #дзюдовыхино #дзюдоювао #чемпион #развитиеличности #развитиеребенка #мэи #школачемпионов #алимгаданов #гаданов #олимпиада #спорт #спорттекстильщики #спортювао #самооборона #тренировкадетей #совершенствуйся #институтпсихоанализа #школадзюдоалимагаданова #кузьминки #выхино #россия #school #babyjudo
Оскароносный американский актер Эдриен Броуди @adrienbrody , президент Федерации дзюдо Венгрии Ласло Тот и директор Fox Fly film Марианна Шестакова. @marianna_shestakova @fox_fly_film @judo_hungary . Saint-Petersburg World Judo Masters. #foxflyfilm #judomasters2017 #judo #judoworld #эдриенброуди #adrienbrody #oscar #дзюдо #актер #оскар #work #интервью #interview #judomasters #LasloTot #judorussia #judohungary #hungary #spb #Petersburg #спб #питер #петербург #america #budapest #hollywood #star #ny #newyork #эдрианброуди
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