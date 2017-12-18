В Петербург приехал голливудский актер Эдриан Броуди

В Петербург приехал голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Эдриен Броуди. Об этом в своем Instagram написала владелица агентства PrincipePRMedia Наталья Плеханова.

Она сообщила, что актер, будучи гостем отеля Kempinski, зашел на ежегодный благотворительный сочельник, частью которого стал спектакль Большого Театра Кукол «Тайна новогодней елки», где играли актеры Ксения Раппопорт и Анатолий Белый. Актер решил поддержать мероприятие и сфотографироваться у елки в отеле после того, как ему рассказали о деятельности благотворительного фонда «Дети-бабочки», который помогает детям с редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом.

Изначально Броуди приехал на международный турнир по дзюдо. Его также заметили в ресторане Francesco. Как долго актер пробудет в Петербурге, пока неизвестно.