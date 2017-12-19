Биткоины – а это вообще законно? Отвечает юрист

Теперь, когда в Санкт-Петербурге появился памятник всем, кто не успел купить биткоины (мне в том числе), уже не получится просто делать вид, что криптовалюты не существуют. Их правовое регулирование в России обсуждается, но на данный момент оно отсутствует. Возможно, это к лучшему.

Если это деньги, то их эмиссия и организация их обращения в России вроде бы должны быть запрещены, так как единственным платежным средством в нашей стране является рубль. На практике такое прочтение ситуации привело к нескольким искам прокуратуры, по которым суды заблокировали в России некоторые онлайн-обменники. Конечно, эта мера никого не остановила. Если считать криптовалюты ценными бумагами, то их эмиссия должна соответствовать правилам, за нарушение которых предусмотрена ответственность. В таком случае нарушителями тоже можно считать только онлайн-обменники.

На самом деле, криптовалюты вряд ли можно считать деньгами или ценными бумагами, скорее всего, это некий новый вид имущественных прав, но пусть над этим подумают компетентные государственные органы.

Рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту?

В любом случае, риски для тех, кто участвует в сделках с криптовалютами, минимальны – на первый взгляд они не нарушают никакие российские правовые нормы. Поправку здесь можно сделать на неурегулированность вопроса и какое-то креативное прочтение действующих законов со стороны правоохранительных органов.