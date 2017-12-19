Биткоины – а это вообще законно? Отвечает юрист
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На днях биткоин за сутки трижды побил собственный рекорд, его стоимость достигла 20 тысяч долларов. Адвокат Double Bridge Law Сергей Голубок написал для нас колонку о том, рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту, должны ли доходы с их продажи облагаться налогами и запретят ли их в России.
Теперь, когда в Санкт-Петербурге появился памятник всем, кто не успел купить биткоины (мне в том числе), уже не получится просто делать вид, что криптовалюты не существуют. Их правовое регулирование в России обсуждается, но на данный момент оно отсутствует. Возможно, это к лучшему.
Первый главный вопрос – что такое криптовалюты?
Если это деньги, то их эмиссия и организация их обращения в России вроде бы должны быть запрещены, так как единственным платежным средством в нашей стране является рубль. На практике такое прочтение ситуации привело к нескольким искам прокуратуры, по которым суды заблокировали в России некоторые онлайн-обменники. Конечно, эта мера никого не остановила. Если считать криптовалюты ценными бумагами, то их эмиссия должна соответствовать правилам, за нарушение которых предусмотрена ответственность. В таком случае нарушителями тоже можно считать только онлайн-обменники.
На самом деле, криптовалюты вряд ли можно считать деньгами или ценными бумагами, скорее всего, это некий новый вид имущественных прав, но пусть над этим подумают компетентные государственные органы.
Рискуют ли чем-то те, кто покупает криптовалюту?
В любом случае, риски для тех, кто участвует в сделках с криптовалютами, минимальны – на первый взгляд они не нарушают никакие российские правовые нормы. Поправку здесь можно сделать на неурегулированность вопроса и какое-то креативное прочтение действующих законов со стороны правоохранительных органов.
Должны ли доходы от сделок с биткоинами облагаться налогами?
Последствия, о которых всё равно надо помнить и которые надо иметь в виду – налоговые. В большинстве случаев биткоины сейчас используются не для расчётов, а как инвестиционный инструмент. Соответственно, доход, полученный от этих операций, то есть положительная курсовая разница между ценой продажи и ценой покупки, если она имеется, подлежит налогообложению. Налог на доходы физических лиц, если он получен, минуя налоговых агентов (налоговым агентом, например, является работодатель, который перечисляет подоходный налог за своих работников напрямую в бюджет), должен исчисляться непосредственно налогоплательщиком, который должен подать налоговую декларацию в инспекцию через три месяца после истечения соответствующего налогового периода, каковым является календарный год.
То есть предполагается, что игроки с криптовалютами должны задекларировать свой доход самостоятельно и заплатить с него налог, как это должны делать те, кто сдаёт свои квартиры в аренду, кладёт плитку или чинит сапоги. Насколько российским налоговым органам удастся отследить соответствующие операции и главное – идентифицировать владельцев онлайн-кошельков – открытый вопрос. Федеральная налоговая служба уже неоднократно декларировала своё стремление вплотную заняться теми гражданами, которые получают доход, минуя налоговых агентов, их ещё любят называть «самозанятым населением». Насколько у неё это получится – покажет время. Раньше у российских налоговиков получалось даже то, что всем казалось невозможным. Например, почти побороть мошенничество с возвратом НДС и подпольных обнальщиков.
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